الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن: ندرس برنامج الحكومة.. والرد خلال 3 أيام

قال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ستجتمع لمناقشة البرنامج الحكومي وتقييمه، وستقوم بإصدار بيان خلال 3 أيام لتوضيح رأيها في كل بنود، والسلبيات والإيجابيات في البرنامج الحكومي.



وأضاف "ناصر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي طموح وبه الكثير من البنود التي تصب في صالح المواطن البسيط، ولكن لابد من سرد بنود البرنامج بشكل مفصل وتحديد إمكانية تطبيقه وسبل ذلك، مشيرًا أنه لذلك شكل البرلمان اللجان الفرعية الخمسة لدراسته بشكل مفصل.



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ألقى بيان الحكومة اليوم، الثلاثاء، أمام مجلس النواب، وعرض خلاله برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية وهي حماية الأمن القومي وتدعيم سياسة مصر الخارجية، إلى جانب بناء الإنسان المصري، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بالإضافة إلى النهوض بمستويات التشغيل، ودعم برامج تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

