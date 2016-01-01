بطل رفع الأثقال: حققت الميدالية الذهبية بألعاب البحر المتوسط رغم إصابتي

قال عبد الرحمن عرابي بطل رفع الأثقال، إنه لأول مرة يسعد بهذا الاهتمام الإعلامي بأبطال دورة ألعاب البحر المتوسط رغم تزامن البطولة مع كأس العالم بروسيا، مشددا علي أنه حقق الميدالية الذهبية رغم إصابته بقطع في الرباط الداخلي في الركبة قبل انطلاق البطولة.



وأضاف عرابي خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " الذي يذاع علي قناة ' ام بي سي مصر " أنه كان لديه إصرار كبير علي تحقيق الميدالية الذهبية في البطولة لذلك أصر علي المشاركة في البطولة وتحقيق الميدالية الذهبية.