رمضان درويش: أنا أول لاعب جودو يحقق ثلاث ميداليات ذهبية

قال رمضان درويش، بطل مصر في الجودو، إنه أول لاعب في الجودو يحقق ثلاث ميداليات ذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط.



وأضاف درويش خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " الذي يذاع علي قناة " ام بي سي مصر " أن الفعل الذي ارتكبه لاعب ريال مدريد راموس مع محمد صلاح خلال نهائي دورى أبطال أوروبا كما وصفها البعض لعبة تتعلق بالجودو وتسبب الإصابة وهو ما حدث مع محمد صلاح.



كان البطل المصري رمضان درويش بطل الجودو قد حقق، ثلاث ميداليات ذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في إسبانيا الشهر الجاري، وحققت فيها مصر 45 ميدالية مختلفة.