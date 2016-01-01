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أخبار البلد

رشاد عبده: يجب توفير كافة التفاصيل عن قروض الشباب

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:42 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والسياسية إن تصريحات رئيس الوزراء بتقديم 10 مليارات جنيه قروضا لتوفير فرص عمل للشباب هل ستكون مصيرها مصير الـ200 مليار الذين تم تقديمهم من قبل للشباب وكان بها بعض التلاعب وتقديمها لأبناء رجال الأعمال.

وأضاف عبده فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه لابد من تواجد بعض التسهيلات فى هذه القروض وتعليم الشباب ونشر ثقافة العمل الحر وتقديم دورات اقتصادية والجدوى الاقتصادية والمساعدة فى حسن اختيار المشروع وعملية التسويق والحصول على المواد الخام الرخيصة.

وأوضح عبده أنه لابد من ترجمة هذا الكلام وإعلان ما الجهة التى توفره وإعلان كافة التفاصيل عن هذه القروض وما هى الفائدة حتى يحقق المرجو منه وإفادة الشباب.

وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد خلال عرضه برنامج الحكومة على مجلس النواب، اليوم، أنه يتم توفير 10 مليارات جنيه قروضًا ميسرة من البنوك على مدى الـ 4 سنوات القادمة توفر 150 ألف فرصة عمل من خلال مشروع "مشروعك"، فضلًا عن توفير 20 ألف فرصة عمل في مشروعات متناهية الصغر بصندوق التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة.

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