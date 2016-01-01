وزير الرياضة: بكيت فرحا بإنجازات أبطال مصر في ألعاب البحر المتوسط

قال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، إنه سعيد للغاية بابطال مصر الذين حققوا إنجازات كبيرة في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا ، مشددا علي أننا في حاجة للتخطيط للبطولات الكبيرة وسنعد برامج إعداد قوي للأبطال من أجل دورة الألعاب الأوليمبية ٢٠٢٠



وأضاف صبحي، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " الذي يذاع علي قناة " ام بي سي مصر " أن البطل يعد منتج قوى يسوق لمصر بصورة كبير ، مشددا على أن إنجازات أبطال دورة العاب البحر المتوسط جعلته يبكي من الفرحة.

