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وزير الرياضة: بكيت فرحا بإنجازات أبطال مصر في ألعاب البحر المتوسط

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:42 م
الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
رقية محمد
قال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، إنه سعيد للغاية بابطال مصر الذين حققوا إنجازات كبيرة في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا ، مشددا علي أننا في حاجة للتخطيط للبطولات الكبيرة وسنعد برامج إعداد قوي للأبطال من أجل دورة الألعاب الأوليمبية ٢٠٢٠

وأضاف صبحي، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " الذي يذاع علي قناة " ام بي سي مصر " أن البطل يعد منتج قوى يسوق لمصر بصورة كبير ، مشددا على أن إنجازات أبطال دورة العاب البحر المتوسط جعلته يبكي من الفرحة.

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