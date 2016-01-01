9نائب يوضح تحديات الحكومة للارتفاع بمعدل النمو

قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن معدل النمو خلال العام المالي الماضى وصل إلى 5.4%، وهو معدل جيد إلى حد كبير، مشيرا إلى أن استهداف الحكومة معدلا يصل إلى 8% خلال العام القادم شيء ممتاز وطموح، إلا أنه يحتاج إلى كثير من الآليات للتنفيذ والوصول لهذا الرقم.



وأضاف "الفقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "إننا نعاني من كساد في العمل والإنتاج، وهذا يتنافى مع طموح الحكومة للمرحلة المقبلة، إذ يجب أن يكون هناك مجموعة من العمل والكفاح وإيجاد موارد تنمية ودخل متنوعة، حتى يكون هناك حراك للقطاع الاستثماري والاقتصادي، الذي يؤدى بدوره لارتفاع معدل النمو".



وأشاد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان بجهود الرئيس السيسي في تنمية الموارد الاقتصادية، ولديه طموح كبير لرفعة اقتصاد البلد، مشددا على ضرورة أن تحذو الحكومة حذو الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، لاسيما وأنها جاءت في توقيت أفضل من الحكومة السابقة لها، إذ وفرت الأخيرة البنية الأساسية وخاضت شوطا كبيرا في عملية الإصلاح".



ولفت النائب إلى نقطة أخرى هامة في سبيل ارتفاع معدل النمو، وهي مسألة الأمن القومي، إذ يعتبر عاملا هاما للغاية فى جلب المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أنه لا يوجد مستثمر يأتى إلي مصر لفتح مشروعات إلا وهو آمن على مشروعه الاستثماري.



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض اليوم على البرلمان برنامج الحكومة، والذي جاء فيه استهداف الحكومة لارتفاع معدل النمو إلى 8%.

