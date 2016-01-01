ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

9نائب يوضح تحديات الحكومة للارتفاع بمعدل النمو

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:59 ص
المهندس مصطفى مدبولي
المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن معدل النمو خلال العام المالي الماضى وصل إلى 5.4%، وهو معدل جيد إلى حد كبير، مشيرا إلى أن استهداف الحكومة معدلا يصل إلى 8% خلال العام القادم شيء ممتاز وطموح، إلا أنه يحتاج إلى كثير من الآليات للتنفيذ والوصول لهذا الرقم.

وأضاف "الفقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "إننا نعاني من كساد في العمل والإنتاج، وهذا يتنافى مع طموح الحكومة للمرحلة المقبلة، إذ يجب أن يكون هناك مجموعة من العمل والكفاح وإيجاد موارد تنمية ودخل متنوعة، حتى يكون هناك حراك للقطاع الاستثماري والاقتصادي، الذي يؤدى بدوره لارتفاع معدل النمو".

وأشاد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان بجهود الرئيس السيسي في تنمية الموارد الاقتصادية، ولديه طموح كبير لرفعة اقتصاد البلد، مشددا على ضرورة أن تحذو الحكومة حذو الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، لاسيما وأنها جاءت في توقيت أفضل من الحكومة السابقة لها، إذ وفرت الأخيرة البنية الأساسية وخاضت شوطا كبيرا في عملية الإصلاح".

ولفت النائب إلى نقطة أخرى هامة في سبيل ارتفاع معدل النمو، وهي مسألة الأمن القومي، إذ يعتبر عاملا هاما للغاية فى جلب المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أنه لا يوجد مستثمر يأتى إلي مصر لفتح مشروعات إلا وهو آمن على مشروعه الاستثماري.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض اليوم على البرلمان برنامج الحكومة، والذي جاء فيه استهداف الحكومة لارتفاع معدل النمو إلى 8%.

ترشيحاتنا

مكونات سريعة المفعول لطرد السموم وتطهير القولون

منشد الخمورجية: لن أعتذر عن أنشودتي لمحمد صلاح

شكوك حول مشاركة كافاني مع منتخب أوروجواي أمام فرنسا بعد إصابته

أعمال شغب في فرنسا بعد قتل الشرطة لشاب

مؤلفة هاري بوتر تقصف جبهة ترامب بسبب خطأ لغوي

فاروق جعفر يوضح أسباب خروج مصر من كأس العالم

زلزالان بقوة 4.2 و 3.2 درجة يضربان شمال الأردن

إصابة 13 شخصاً بحالات تسمم غذائي في «إهناسيا» ببني سويف

سمير صبري: سأصعد واقعة اختطاف الإخوان لـ طفل من والدته للإنتربول

ساوثجيت يقهر الذكريات السيئة في ركلات الترجيح

محمد رمضان يحتفل بتخطي كليب «نمبر وان» 12 مليون مشاهدة

لا تترددي في ارتداء الأحذية المفتوحة بعد تطبيق تلك الوصفة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرزق يحب الخفية.. عم محمد 54 سنة منعوا الصيد بجنوب سيناء فاشتهر بصنع الأنتيكات.. صور

طابع مختلف يسيطر على عرض أزياء رالف آند روسو للخريف.. صور

شاهد.. مجموعة أزياء شانيل Chanel المستوحاة من الهندسة المعمارية لباريس

شوط أول سلبي بين إنجلترا وكولومبيا.. صور

شيرين عبد الوهاب تبهر متابعيها بالملابس الرياضية.. صور

فيديو

مرور الجيزة: إغلاق جزئي لشارع وادي النيل لمدة 3 سنوات.. فيديو
شاهد .. تمارين لرفع مستوى اللياقة البدنية
الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة لطيف على السواحل الشمالية
المرور: انقلاب سيارة نقل في منزل كوبري قليوب .. فيديو
دور الـ16 بكأس العالم.. ميسي ورونالدو يودعان المونديال.. وروسيا تطرد إسبانيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟