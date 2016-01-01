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فن

ميرنا وليد: انتظرونى فى عمل كوميدى

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:31 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أكدت الفنانة ميرنا وليد سعادتها الشديدة بنجاح العرض المسرحى "القطط" المعروض حاليًا على مسرح "متربول" والذى يعد عودتها الاولى للظهور بعد غياب 6 سنوات، و يمثل ايضا تجربتها الأولى فى المسرح، مشيرة إلى ان نص المسرحية يحمل رسالة راقية، كما أن العمل يقدم مفاهيم مهمة للأطفال".

وقالت في تصريحات تليفزيونية إن العرض حقق نجاحا كبيرا وان المسرح يوميا كامل العدد من الاطفال واسرهم، حتى الان والحجز اصبح يتم قبل الموعد بيومين بسبب الازدحام الشديد.

و أكدت"ميرنا" انها تجهز لعمل فنى جديد فى الفترة القادمة، وهو عمل كوميدى ايضا، وشخصية بعيدة تماما عن البنت الدلوعة او الارستقراطية التى اشتهرت بها.

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