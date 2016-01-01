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منوعات

أسمن طفل في العالم ينجح في إنقاص وزنه

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عثمان
نجح الطفل الهندي ميهير جين البالغ من العمر 14 عاما في إنقاص وزنه واستطاع للمرة الأولى منذ سنوات المشي في الشارع.

وفقد ميهير جين 65 كلغم من وزنه، بعد أن خضع في ديسمبر الماضي لجراحة المجازة المعدية، وهي عملية تقسيم المعدة إلى حقيبة عليا صغيرة، وأخرى أكبر، لإعادة ترتيب الأمعاء الدقيقة بغرض خفض الحجم الوظيفي للمعدة، وكان جين قد تمكن قبل العملية من خفض وزنه حتى 197 كجم، بعد أن كان 237 كلجم، وفقًا لقناة "آر تي" الروسية.

ولد ميهير طفلا عاديا ولكن كان لديه شغف بالمأكولات المقلية والمشروبات الغازية التي تسببت في زيادة وزنه، حيث بلغ في سن 8 سنوات 80 كلغم. وكانت أم الطفل تشك في مرض ابنها في سن 5 سنوات، وأكد لها الأطباء أنه يعاني من السمنة، لكنهم لم يتمكنوا من مساعدته لصغر سنه، واكتفوا بإعطائه أقراصا تسببت في كسله وعجزه عن الحركة، وفقا لوالدته.

ولم تتوقف الأم عن إطعام ابنها في السرير جميع المأكولات التي كان ميهير يرغبها، ليصل وزنه إلى 237 كلجم وليحطم الرقم القياسي لأسمن طفل في العالم، والذي كان مسجلا باسم الإندونيسي آريا بيرمانا (230 كلجم).

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