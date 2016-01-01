رئيس جامعة سوهاج يفتتح الملتقى الأكاديمي الأول بكلية التربية

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج افتتاح الملتقى الأكاديمي الأول بكلية التربية بمقرها بالجامعة الجديدة وذلك اليوم 3 يوليو 2018.



وأكد "عزيز"، فى بيان اليوم، عراقة كلية التربية التي أنشئت عام 1971 والتي تخرج منها علامات مضيئة وقامات في مجال التعليم التربوي، ومن العاملين بالتربية والتعليم، وما تمتلكه الآن من إنشاءات وبنية تحتية، بالاضافة الي المناهج والإدارة الأكثر من جيدة فلا ينقصها شيئ عن الحصول على الإعتماد الأكاديمي، ولن تتوانى الجامعة عن تقديم أي دعم تطلبه الكلية أو أي كلية بالجامعة من برامج تعليمية وإدارية حديثة، أو إنشاءات مثل ما يجري تنفيذه حاليا مثل الممشى المظلل من الجامعة للمدينة الجامعية، وآخر من باب الجامعة انتهاءًا بكليات الزراعة والآثار، وكذلك التعاقد على 4 مركبات(طفطف) لنقل الطلاب بين الكليات، قدوة بجامعة أسيوط، إضافة لتخصيص 8 مليون جنيه تكلفة إنشاء كليتي رياض الأطفال والفنون التطبيقية والتراثية، كما أعرب عن سعادته لتواجده بين قامات التعليم بالجامعة والذين أثروا إيجابيا في الجامعة ككل.



وفي كلمته أشار الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن كلية عريقة مثل كلية التربية لها الكثير من الإنجازات حيث أن قيادات التربية والتعليم من أبناء الكلية، ومن الطبيعي أن يكون لها طموحات لأنها تتعامل مع المعلم والمناهج الدراسية التي تحتاج للتطوير والتحديث بشكل دائم، ونحن كإدارة الجامعة نتمنى تهنئتها قريبا عن حصولها علي الإعتماد والجودة.



و عرض الدكتور خالد عمران المشرف على كلية التربية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث تاريخ الكلية منذ إنشائها والتوسعات التي مرت بها وهي أقدم كليات الجامعة منذ أن كانت شعبتين عام 1972، حتى وصلت الآن إلى 17 شعبة ما بين التعليم العام والأساسي ورياض الأطفال بالإضافة إلى الدراسات العليا والدبلومات، ثم قام بعرض إنجازات الكلية في قطاع الدراسات العليا والبحوث منها إعداد خطة خمسية بحثية للكلية 2023/2018، افتتاح شعبة تعليم الموهوبين بالدبلومة المهنية، وفتح باب التسجيل لدرجات الماجستير والدكتوراه للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، الموافقة على نظام التعليم عن بعد في الدبلومات والدراسات العليا بدءا من العام 2019/2018، إنشاء وحدة النشر العلمي بالكلية، فتح باب القبول لقيد الطلاب الوافدين في الدبلومات والدراسات العليا والموافقة على إصدار المجلة العلمية التربوية بشكل شهري بدلا من ربع السنوي، أما عن الطموحات في القطاع فهو تفعيل نظام المقررات الإليكترونية(الفصول الافتراضية)، استحداث نظام تحصيل الرسوم الدراسية من خلال البنوك المصرية والعربية ونظام فوري، تطوير نظام رصد الدرجات إليكترونيا، إنشاء قاعدة بيانات للطلاب المقيدين بالدراسات العليا وعقد اجتماعات دورية لأعضاء هيئة التدريس لطرح أفكار حيوية لتطوير القطاع.