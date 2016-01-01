شوبير يفجر مفاجأة عن تأثير بيع ازارو على هجوم الأهلي .. فيديو

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن وليد أزارو لاعب مميز جدا، و غيابه في الفترة المقبلة عن النادي الأهلي سيؤثر سلبا على خط الهجوم للمارد الأحمر.



وأضاف شوبير خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد خلال برنامج مع شوبير، أنه لم يتم حتى الآن بيع اللاعب أو إبرام تعاقد ومازالت المفاوضات جارية، والمبلغ المقدم من الفريق الصيني 8 ملايين يورو، والأهلي مصر على 10 ملايين.



وتابع شوبير: "تحدثت مع أزارو ونصحته بأن بقائه في الأهلي العامين القادمين، سيفرق في أدائه بشكل كبير، ورحيله لن يجعله يتقدم في الأداء وسيؤثر عليه سلبا.