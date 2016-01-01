هاري كين يتصدر قائمة هدافى المونديال بسداسية.. فيديو

نجح منتخب انجلترا فى إقصاء نظيره منتخب كولومبيا وتغلب عليه بركلات الجزاء بنتيجة 4/ 3 فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم في روسيا 2018 ويتأهل إلى دور الثمانية ويلتقي السويد.



وتصدر هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزى قائمة هدافي نهائيات مونديال العالم بعدما بلغ رصيده إلى 6 أهداف سجل منها ثلاثة أهداف هاتريك في مرمى بنما واثنان فى مرمى تونس وهدف فى مرمى كولومبيا.



وكان انتهى الشوطان الإضافيان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما أحرز لإنجلترا هاري كين من ركلة جزاء ونجح بارى مينا فى الوقت بدل الضائع فى إعادة الأمل للمنتخب الكولومبي وأعاده إلى اللقاء بهدف التعادل.



أحرز لمنتخب انجلترا كل من : هاري كين وراشفورد وتريجيه وإريك وتصدى الحارس الكولومبي لتسديدة من المنتخب الإنجليزى.



وسجل لمنتخب كولومبيا كل من : فالكاو وكوارتاردو ولويس مونيان وأضاع كارلوس باكا وماتياس أوليفيه.

