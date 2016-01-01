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محافظات

قاعدة بيانات للفئات المتضررة من العملية الشاملة بسيناء

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:10 ص
قاعدة بيانات للفئات
قاعدة بيانات للفئات المتضررة من العملية الشاملة بسيناء
احمد صالح
قال منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بشمال سيناء انه تم عمل قاعدة بيانات وتحديد الفئات المتضررة ، حيث يتم التنسيق مع التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة لاستكمال المستندات وتحديد ثوابت الصرف لكل حالة من الفئات المحددة .

مشيرا الى أنه تم البدء بالفئات الأكثر تضررا والتى توقف عملها ونشاطها بسبب العملية الشاملة من الصيادين وسائقى سيارات الأجرة والميكروباص والعمالة غير المنتظمة وغيرهم من الفئات المضارة ، ويتم الصرف بواقع 2000 جنيه لكل مضار عن الأشهر الماضية حتى يونيو.

كما أنه تم الانتهاء من فحص جميع الملفات المستوفية للشروط ، ويتم الصرف تباعا بالتعاون مع الجهات المعنية ( الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، النقابة العامة للنقل البرى ، التأمينات الاجتماعية ، والقوى العاملة ) .

وأشار الى أن صندوق الاغاثة هو الوحيد من نوعه على مستوى الجمهورية بعد الصندوق المركزى في وزارة التضامن الاجتماعى نظرا لظروف المحافظة للصرف منه للاعانات والتعويضات للشهداء والمصابين والأملاك والمضارين .

من جانبه قال أيمن مرتضى مسئول التعويضات فى مديرية التضامن الاجتماعى أنه تم بالفعل صرف مبلغ 2.594 مليون جنيه لعدد 1297 حالة من الصيادين والسائقين وأصحاب السيارات الأجرة والعمالة غير المنتظمة ، وأنه جار استكمال مراجعة باقى الملفات لاستكمال الصرف. 

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