قاعدة بيانات للفئات المتضررة من العملية الشاملة بسيناء

قال منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بشمال سيناء انه تم عمل قاعدة بيانات وتحديد الفئات المتضررة ، حيث يتم التنسيق مع التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة لاستكمال المستندات وتحديد ثوابت الصرف لكل حالة من الفئات المحددة .



مشيرا الى أنه تم البدء بالفئات الأكثر تضررا والتى توقف عملها ونشاطها بسبب العملية الشاملة من الصيادين وسائقى سيارات الأجرة والميكروباص والعمالة غير المنتظمة وغيرهم من الفئات المضارة ، ويتم الصرف بواقع 2000 جنيه لكل مضار عن الأشهر الماضية حتى يونيو.



كما أنه تم الانتهاء من فحص جميع الملفات المستوفية للشروط ، ويتم الصرف تباعا بالتعاون مع الجهات المعنية ( الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، النقابة العامة للنقل البرى ، التأمينات الاجتماعية ، والقوى العاملة ) .



وأشار الى أن صندوق الاغاثة هو الوحيد من نوعه على مستوى الجمهورية بعد الصندوق المركزى في وزارة التضامن الاجتماعى نظرا لظروف المحافظة للصرف منه للاعانات والتعويضات للشهداء والمصابين والأملاك والمضارين .



من جانبه قال أيمن مرتضى مسئول التعويضات فى مديرية التضامن الاجتماعى أنه تم بالفعل صرف مبلغ 2.594 مليون جنيه لعدد 1297 حالة من الصيادين والسائقين وأصحاب السيارات الأجرة والعمالة غير المنتظمة ، وأنه جار استكمال مراجعة باقى الملفات لاستكمال الصرف.