مصر تنطلق.. مدبولي يستعرض برنامج عمل حكومته أمام البرلمان بخطة طموح.. موازنة النواب: التزم لأول مرة بمدة زمنية.. ورئيس الاقتصادية: كل محاوره تصب في مصلحة المواطن

موازنة البرلمان: لأول مرة بيان الحكومة يتميز بإلزام نفسها بخطة زمنية

برلمانية مستقبل وطن: ندرس برنامج الحكومة الطموح.. والرد خلال 3 أيام

غلاب: كل محاور برنامج الحكومة تصب في مصلحة المواطن

شهد حرم البرلمان جلسة تاريخية أمس، الثلاثاء، حيث ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد المكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الثانية، بيان الحكومة لبرنامج وخطة عملها، والتي لم تختلف الاختلاف الكبير عن خطة عمل الحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إلا أنها ركزت بشكل أكبر على الارتقاء بالمواطن البسيط وتحديد خطط زمنية لتنفيذ الخطة الحكومية.وعرض "مدبولي" خلاله برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية وهي حماية الأمن القومي وتدعيم سياسة مصر الخارجية، إلى جانب بناء الإنسان المصري، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بالإضافة إلى النهوض بمستويات التشغيل، ودعم برامج تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وهو ما أشاد به النواب مؤكدين أنه برنامج طموح وبحاجة إلى عمل دؤوب ويصب في مصلحة المواطن.وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أهم ما يميز بيان الحكومة بشأن البرنامج الوزاري الجديد عن جميع البيانات السابقة، هو أن الحكومة ألزمت نفسها بوضع توقيتات لإنجاز الملفات المتضمنة في بنود البرنامج، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن البرلمان من محاسبة الحكومة بشكل دوري.وأضاف "عمر" أنه سيكون هناك محاسبة مستمرة للحكومة بشكل دوري، موضحًا أن هناك خطة من الحكومة على مدار 4 سنوات ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى 8%، مشيرًا إلى أنها نسبة ليست قليلة ولكن سيكون متابعة مستمرة، بزيادة معدل النمو تدريجيًا كل سنة لمعرفة إن كانت الحكومة قادرة على تحقيق هذه النسبة.ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الحكومات السابقة، كنات تقدم بيان البرنامج الخاص بها عبارة عن عناوين، مؤكدًا أن الحكومة قادرة على تطبيق البرنامج بنسبة لا تقل عن 60 إلى 70% من البرنامج الحكومي وهو برنامج طموح، وعلى الجميع مساندة الحكومة للقضاء على المؤامرات الخارجية والنهضة بمصر.وفي السياق ذاته، قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ستجتمع لمناقشة البرنامج الحكومي وتقييمه، وستقوم بإصدار بيان خلال 3 أيام لتوضيح رأيها في كل البنود، والسلبيات والإيجابيات في البرنامج الحكومي.وأضاف "ناصر" أن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي طموح وبه الكثير من البنود التي تصب في صالح المواطن البسيط، ولكن لابد من سرد بنود البرنامج بشكل مفصل وتحديد إمكانية تطبيقه وسبل ذلك، مشيرًا إلى أنه لذلك شكل البرلمان اللجان الفرعية الخمسة لدراسته بشكل مفصل.كما قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عدة تغييرات تشريعية تصب في إطار الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن ما يحدث إصلاح جذري في العديد من المناحي الاقتصادية.وأضاف "غلاب"، في تصريحات إعلامية له، أن كل المحاور التي عرضها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في برنامجه على مجلس النواب، تصب في مصلحة المواطن، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة كل محاور برنامج الحكومة، وإصدار توصيات بها خلال ١٠ أيام.وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القراءة الأولية لبرنامج الحكومة، تشير إلى ألا يكون هناك فقير في مصر، مشيرا إلى أن البرلمان عليه الدور الرقابي على برنامج الحكومة.