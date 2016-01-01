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رنا محمد: زوجي الإخواني طلب مني تسجيل فيديو لطمأنة ابني المختطف

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:26 ص
رنا محمد
رنا محمد
هاني حسين
قالت رنا محمد رفاعي، والدة الطفل الذي اختطفه والده منذر عليوة المذيع الاخوانى، إن ابنها أختطف من المدرسة، وتقدمت ببلاغ للشرطة باختطاف ابنها، وسط هدوء ولا مبالاة من أسرة زوجها.

وأضافت "محمد" في حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أنها حصلت على الولاية التعليمية على ابنها بحكم محكمة في عام 2015، متابعة: "توجهت إلى منزل جد الطفل وكنت في حالة نفسية سيئة للغاية.. وتركوني منتظرة ساعتين أمام المنزل وكانوا في منتهى الهدوء وقالوا لي إن والده اصطحبه من المدرسة".

وتابعت:"  لم أمانع من قيام عبد الرحمن رؤية والده في أحد الفنادق حتى يساعده ذلك على العيش بطريقة صحية.. ولكني رفضت انتقاله للعيش معه في تركيا".

وأكملت:" الجدة هي من خرجت بابني من مصر.. وطلبوا مني تسجيل فيديو للحديث مع ابني وأطمئنه على تواجده مع والده، ورفضوا عودته إلى مصر".

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