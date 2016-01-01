تعرف على حقيقة بوستر ألبوم عمرو دياب الذي تم تسريبه

أثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بعد تداول بوستر على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتشر شائعات على أنه البوستر الرسمي لألبوم عمرو دياب، ويحمل البوستر اسم "عيني عليه".



وفي حقيقة الأمر، لا توجد أي صلة بين هذا البوستر المنتشر، والبوستر الرسمي لألبوم عمرو دياب الذي لم يتم الكشف عن اسمه وأغانيه بشكل رسمي، كما أن البوستر المنتشر قد سبق تداوله منذ سنوات قبل أحد ألبومات الهضبة.



واعتمد المروجون للشائعة على برنامج الفوتوشوب الذي مزج بين صورة قديمة للهضبة مع شعر مستعار من صورة أخرى، لتضّح أن الصورة تركيب، علاوة على أن البوستر يكشف أن عمرو دياب يتعاون مع حسن الشافعي لتوزيع ألبومه كاملًا، وهذا خطأ لأن عمرو دياب يجدد تعاونه مع الفنان نادر حمدي في هذا الألبوم بعد غياب سنوات عن التعاون بينهما.

