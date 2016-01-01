على عكس سابقه.. أشرف صبحي يرفض الدعم المادي للأندية.. ورياضة البرلمان: قانون الرياضة أتاح الاستثمار لاعتمادها على مواردها.. والخزينة لا تحتمل الدعم

انتهج المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة السابق طريق دعم مكثف للأندية، بما فيها أندية القمة، الأهلى والزمالك، فى المقابل، لم يكن هذا التوجه محبب لدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فقد أكد فى تصريحات له اليوم علي رفضه استمرار دعم الوزارة للأندية، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء شركة ودعمها، بحيث يكون هناك عائد للوزارة.

من جهتهم، تباينت آراء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فمنهم من رأي حتمية دعم الأندية الصغيرة، ومنهم من رأى أن الميزانية لا تحتمل، خاصة أن قانون الرياضة الجديد، أتاح للأندية دخول الاستثمار والاعتماد على مواردهم.





بداية، قال النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إن ميزانية الدولة لا تحتمل أي دعم موجه للأندية، خاصة التي تتمتع بكم أعضاء كبير من الجمعية العمومية، مشيرا الى أن 85% من ميزانية الوزارة تتجه للأجور والمستحقات، فيما تخصص النسبة الباقية للإنشاءات ودعم المواهب الرياضية.





وأكد "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ضرورة أن تقوم تلك الأندية بتنمية مواردها وتوفير مصادر دخل قوية لها، لاسيما أنها تتمتع بنسبة جيدة من عوائد الإعلانات، مثل الأهلى والزمالك وسموحة وغيرها.





ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلي أنه من الممكن أن يتم فقط دعم الأندية الشعبية، والتي تعاني من أزمات مالية لا تتناسب مع إمكانيات الأندية الأخرى سابقة الذكر.





من جهته، تحفظ النائب فوزى فتي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، على فكرة توقف الدعم المادي للأندية، مشيرًا إلي أنه بإسقاط هذا الدعم، سوف تسقط منظومة الرياضة كلها.





وأضاف "فتي" لـ "صدى البلد" بأن يوجد أكثر من 1200 ناد في مصر، لا يستطيع أحد فيهم الاعتماد المادي على نفسه سوي حوالي عشرة أندية، مطالبًا باستمرار الدعم لهذه الأندية الصغيرة، خاصة التي تلعب في الدرجتين الثانية والثالثة، إلى أن تنمي مواردها ويدخل الاستثمار برأسماله إلى هذه الأندية.





وتابع أمين سر رياضة البرلمان: "في المقابل نري الأندية الكبيرة لها العديد من مصادر الدخل، ومن خلالها تستطيع الاعتماد على نفسها، وهذه لا يجب ان يكون هناك أي دعم لها بأي شكل".





ولفت النائب إلى أن هناك العديد من المقترحات التي قدمت بخصوص الدعم المادي للأندية وتنمية موارد وزارة الشباب والرياضة، إلا أنه لم يطبق أيا منها إلي الآن.





أخيرا، قال النائب محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة، بالبرلمان، ان قانون الرياضة الجديد أعطى للأندية حق الاستثمار وإنشاء الشركات لتنمية مواردها، للاعتماد الذاتي على نفسها، دون انتظار دعم مادى من الحكومة، لاسيما فى هذه الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد.





وأشار "حسين" في تصريحات خاصة، إلي أن الدعم المادي من وزارة الشباب والرياضة للأندية مستمر إلي الآن، غير أنه مع مرور الوقت لن يكون هناك دعم نهائيا، مؤكدا على ضرورة اعتماد كل نادٍ على موارده حتى ولو كانت أندية صغيرة، من خلال إدخال الاستثمار.



