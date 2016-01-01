التعليم: سنحقق في واقعة اختطاف الإخوان لطفل من المدرسة.. فيديو

علّق أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على واقعة قيام المذيع الإخوانى منذر عليوة بخطف طفل من مدرسته وقيامه بنقله إلى تركيا.





وقال "خيري"، إن الأب له حق رؤية ابنه سواء داخل أو خارج المدرسة، وله حق السفر بالطفل خارج مصر حتى في حالة الطلاق.





وأضاف "خيري" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، قائلاً: "حتى في حالة أحقية الوالدة بالولاية التعليمية يمكن أن يحصل على حق رؤية أبنائه في المدرسة".





وتابع: "حتى في حالة قيام الجد باصطحاب الطفل من المدرسة يعد أمراً قانونياً.. والأم تحصل على الولاية التعليمية في حالة الطلاق فقط.. ولكنها لا تمنع الطفل من رؤية والده".



