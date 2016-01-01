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كأس العالم

شاهد.. تركي آل الشيخ يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الأهلي

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:06 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
عمرو ابوبكر
قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة السعودية، إن البعض حاول استغلال الخلاف بينه وبين إدارة الأهلي للإضرار بمصلحة النادي.

وأعلن آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج «مع شوبير» على قناة صدى البلد تنازله عن كافة القضايا التي رفعها ضد إدارة الأهلي، مؤكدا أنه تغاضى عن خطأ إدارة الأهلي فيه، ولن يطالبهم حتى باعتذار.

وتابع أنه سيدعم كافة الأندية العربية، بصفته رئيس الاتحاد العربي، مؤكداً أنه لن يتراجع عن دعم مشروع مدينة الأهلي لمجرد خلاف بسيط ، موضحا انه ينتظر تخصيص الارض لوضع حجر اساس مدينة الاهلى الرياضية.

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