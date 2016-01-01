تركي آل الشيخ: نسيت خلافاتي مع الخطيب وعفا الله عما سلف.. فيديو

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة السعودية، إن البعض حاول استغلال الخلاف بينه وبين إدارة الأهلي للإضرار بمصلحة النادي الذي يعشقه ويقدر جماهيره.





وأعلن "آل الشيخ" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج «مع شوبير» على قناة صدى البلد عن تنازله عن كافة القضايا التي كان ينوي رفعها ضد إدارة الأهلي، مؤكدا أنه تغاضى عن خطأ إدارة الأهلي فيه، ولن يطالبهم حتى باعتذار.، قائلًا: «نسيت الماضى وعفا الله عمّا سلف».





وأشار آل الشيخ، إلى أنه سيدعم كافة الأندية العربية، بصفته رئيس الاتحاد العربي، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن دعم مشروع مدينة الأهلي لمجرد خلاف بسيط، موضحا أنه ينتظر تخصيص الأرض لوضع حجر أساس مدينة الأهلى الرياضية.





وأكد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أن تصريحاته بشأن إصابة محمد صلاح خلال المونديال كانت دعابة، لافتا إلى أنه لن يتأخر عن التدخل لإقناع وليد أزارو بالاستمرار في الأهلي لو وجّه إليه طلب من إدارة الأهلي.



