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كأس العالم

جعفر منتقداً هيكتور كوبر: «حرام نتقارن ببنما»

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:51 ص
هاجم فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بسبب تحقيق نتائج سلبية مع الفراعنة أثناء خوض مونديال روسيا .

وأضاف "جعفر" في تصريحات أثناء استضافته ببرنامج مصر في كأس العالم المذاع عبر فضائية "دي ام سي سبورتس" أنه لابد من محاسبة كل من هو مسؤول على ترك حرية التصرف كاملة للأرجنتيني هيكتور كوبر دون وجود اعتراض على بعض قراراته.

وأكمل أنه خلال مشواره الكروي على مدار الأعوام السابقة لم ير سوء إدارة من جانب الاتحاد المصري او أحد المسئولين عن مراقبة تصرفات وقرارات هيكتور كوبر قائلاً: "مصر تقارن بينما حرام".

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