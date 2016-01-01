تركي آل الشيخ: لجان الإخوان أشعلت خلافاتنا وندرك مخططهم.. فيديو

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة السعودية إن لجان الإخوان الإلكترونية المشبوهة تشعل الخلافات على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن مصر والسعودية تدركان مخطط الإخوان لتأجيج الأزمات.



وأكد آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج «مع شوبير» على قناة صدى البلد أنه تغاضى عن خطأ إدارة الأهلي فيه، ولن يطالبهم حتى باعتذار، قائلًا:« نسيت الماضى وعفا الله عما سلف».



وأشار آل الشيخ، إلى أنه سيدعم كافة الأندية العربية، بصفته رئيس الاتحاد العربي، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن دعم مشروع مدينة الأهلي لمجرد خلاف بسيط.

