تركي آل شيخ : كلامي عن محمد صلاح دعابة لا أكثر.. فيديو

أكد المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أن تصريحاته بشأن إصابة محمد صلاح خلال المونديال كانت دعابة.





وقال آل شيخ: "إنه لن يتأخر عن التدخل لإقناع وليد أزارو بالاستمرار في الأهلي لو وجه إليه طلب من إدارة الأهلي.





وأعلن آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج «مع شوبير» على قناة "صدى البلد" تنازله عن كافة القضايا التي رفعها ضد إدارة الأهلي، مؤكدا أنه تغاضى عن خطأ إدارة الأهلي فيه، ولن يطالبهم حتى باعتذار.، قائلًا « نسيت الماضى وعفا الله عمّا سلف».



