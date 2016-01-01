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كأس العالم

تركي آل شيخ : كلامي عن محمد صلاح دعابة لا أكثر.. فيديو

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:24 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
عمرو ابوبكر
أكد المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أن تصريحاته بشأن إصابة محمد صلاح خلال المونديال كانت دعابة. 

وقال آل شيخ: "إنه لن يتأخر عن التدخل لإقناع وليد أزارو بالاستمرار في الأهلي لو وجه إليه طلب من إدارة الأهلي.

وأعلن آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج «مع شوبير» على قناة "صدى البلد" تنازله عن كافة القضايا التي رفعها ضد إدارة الأهلي، مؤكدا أنه تغاضى عن خطأ إدارة الأهلي فيه، ولن يطالبهم حتى باعتذار.، قائلًا « نسيت الماضى وعفا الله عمّا سلف». 

وأشار آل الشيخ، إلى أنه سيدعم كافة الأندية العربية، بصفته رئيس الاتحاد العربي، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن دعم مشروع مدينة الأهلي لمجرد خلاف بسيط، موضحًا أنه ينتظر تخصيص الأرض لوضع حجر أساس مدينة الأهلى الرياضية.

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