تركي آل الشيخ: لن أتاخر عن دعم استمرار وليد أزارو بالأهلي.. فيديو

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة السعودية، أنه نسي الخلافات مع إدارة الأهلي، قائلًا: «نسيت الماضى وعفا الله عمّا سلف».





وتابع آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج «مع شوبير» على قناة "صدى البلد": «لن أتأخر عن التدخل لإقناع وليد أزارو بالاستمرار في الأهلي لو وجّه إليه طلب من إدارة الأهلي».



