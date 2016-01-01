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كأس العالم

تركي آل الشيخ: لن أتاخر عن دعم استمرار وليد أزارو بالأهلي.. فيديو

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:52 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
عمرو ابوبكر
أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة السعودية، أنه نسي الخلافات مع إدارة الأهلي، قائلًا: «نسيت الماضى وعفا الله عمّا سلف».

وتابع آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج «مع شوبير» على قناة "صدى البلد": «لن أتأخر عن التدخل لإقناع وليد أزارو بالاستمرار في الأهلي لو وجّه إليه طلب من إدارة الأهلي».

وأكد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أن تصريحاته بشأن إصابة محمد صلاح خلال المونديال كانت دعابة، لافتاً إلى أنه لن يتأخر عن التدخل لإقناع وليد أزارو بالاستمرار في الأهلي لو وجه إليه طلب من إدارة الأهلي.

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