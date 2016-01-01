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الرزق يحب الخفية.. عم محمد 54 سنة منعوا الصيد بجنوب سيناء فاشتهر بصنع الأنتيكات.. صور

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:49 ص
صدى البلد
ايمن محمد
لم يقف عم محمد مكتوف الأيدي بعد تعثر الصيد في جنوب سيناء وفقدانه المصدر الوحيد لدخل أسرته، حتى اكتشف هوايته في صنع الأنتيكات والمنازل الصغيرة التى كان يلاعب بها أطفاله، لتكون مهنة له يقتات بها لقمة عيشه ويطعم بدخلها أسرة كاملة.

محمد عبد الحميد على عمر - 54 سنة - صياد بطور سيناء، يقف في مكان بشارع المنشية بطور سيناء، يعرفه معظم المارة هناك، يعلق الأنتيكات والألعاب التي صنعها على موتوسيكل ويبيعها للمارة حتى يتمكن من توفير دخل للأسرة بعد منع الصيد منذ شهور طويلة.

عم محمد - بحسب قوله - كان يصنع الألعاب لأطفاله الثلاثة وجميعهم فى المرحلة الابتدائية لمداعبتهم، حيث يستخدم في ذلك أعواد الثقاب والبوص الموجود على حواف الشواطئ، ولكن لم يكن يعلم أنه سوف يضطر فى يوم من الأيام أن يعتبر تلك الهواية مهنة ويحاول الإبداع والاحتراف بها، وذلك بعد منع الصيد لشهور طويلة في جنوب سيناء.

يقول محمد عبد الحميد عمر إنه ضاقت به السبل والأحوال ففكر في إنتاج شيء يحبه وهو الأنتيكات والبراويز من أعواد الثقاب والبوص والفوم والكراتين مستخدما الصمغ والغراء، مشيرا إلى أن الأنتيكة والبرواز يتراوح سعره من 15 إلى 50 جنيها.

وطالب الحكومة بالسماح بالصيد مرة أخرى حتى يستعيد مهنته الأساسية التي تربى عليها.
الرزق يحب الخفية.. عم محمد 54 سنة منعوا الصيد بجنوب سيناء فاشتهر بصنع الأنتيكات.. صور
الرزق يحب الخفية.. عم محمد 54 سنة منعوا الصيد بجنوب سيناء فاشتهر بصنع الأنتيكات.. صور
الرزق يحب الخفية.. عم محمد 54 سنة منعوا الصيد بجنوب سيناء فاشتهر بصنع الأنتيكات.. صور
الرزق يحب الخفية.. عم محمد 54 سنة منعوا الصيد بجنوب سيناء فاشتهر بصنع الأنتيكات.. صور
الرزق يحب الخفية.. عم محمد 54 سنة منعوا الصيد بجنوب سيناء فاشتهر بصنع الأنتيكات.. صور

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