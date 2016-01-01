دور الـ16 بكأس العالم.. ميسي ورونالدو يودعان المونديال.. وروسيا تطرد إسبانيا.. فيديو

شهد ثمن نهائي بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في روسيا، مباريات شيقة وممتعة، وبعض المفاجآت القوية التي زادت من سخونتها.



وخرج وصيف مونديال 2014، المنتخب الأرجنتيني على يد فرنسا، بينما ودعت بطلة اليورو، البرتغال بالخسارة أمام أوروجواي.



ونستعرض في التقرير التالي حصاد دور الـ16 من مونديال روسيا



-مبابي وكافاني يطيحان بميسي ورونالدو

استطاع الشاب كيليان مبابي صاحب الـ19 عاما، أن يقود المنتخب الفرنسي للانتصار على نظيره الأرجنتيني 4-3، بعدما سجل ثنائية وتسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها جريزمان الهدف الأول.



وقدم مبابي مباراة رائعة ضد المنتخب الأرجنتيني، بل وبات أول مراهق يسجل ثنائية في كأس العالم منذ بيليه ضد السويد 1958.



ولم يستطع ليونيل ميسي مساعدة المنتخب الأرجنتيني، وصيف مونديال 2014، في اجتياز عقبة فرنسا، والعبور لربع النهائي.



في المقابل لم يكن غريمه، كريستيانو رونالدو، في وضع أفضل، بعدما فشل في إنقاذ البرتغال من الخروج على يد أوروجواي، بعد الخسارة بهدفين لهدف، من توقيع نجم باريس سان جيرمان، إدينسون كافاني.



وسيلعب المنتخب الفرنسي، مع أوروجواي، في ربع نهائي مثير في السادس من يوليو الجاري.



-إسبانيا تغادر مبكرا.. وسوباشيتش ينقذ كرواتيا

ودع المنتخب الإسباني، أحد المرشحين للفوز باللقب، البطولة على يد أصحاب الأرض، بفضل ركلات الترجيح بعدما سيطر التعادل بهدف لمثله على الوقتين الأصلي والإضافي.



واستحوذ المنتخب الإسباني على الكرة بنسبة 79% ومرر أكثر من 1000 تمريرة، لكنه فشل في العبور للدور التالي.



وبخلاف الاستحواذ السلبي، فلم يكن ديفيد دي خيا، حارس الماتادور، في المستوى المطلوب في ركلات الترجيح، فيما نجح إيجور أكينفيف، حارس روسيا، في التصدي لركلتي كوكي وياجو أسباس.



من جانبه نجح دانييل سوباشيتش، في إنقاذ المنتخب الكرواتي من الفخ الدنماركي، بعدما تألق في ركلات الترجيح بالتصدي لـ3 ركلات، بعد مباراة ماراثونية بينه وبين كاسبر شمايكل، الذي تصدى هو الآخر لركلة جزاء في اللقاء من لوكا مودريتش وركلتي ترجيح.



وسيلعب المنتخب الكرواتي مواجهة سهلة نسبيا أمام نظيره الروسي في ربع نهائي المونديال في السابع من يوليو الجاري.



-بدلاء بلجيكا يطيحون باليابان

كاد المنتخب الياباني، أن يصنع الحدث في مونديال روسيا بعدما تقدم على الجيل الذهبي لبلجيكا بهدفين رائعين من هجمات مرتدة منظمة، لكن البديلين مروان فيلايني وناصر الشاذلي رفضا ذلك، حيث قادا منتخب الشياطين الحمر إلى ربع نهائي المونديال.



وسيواجه المنتخب البلجيكي، في ربع النهائي، نظيره البرازيلي، الذي استطاع تجاوز المكسيك، بثنائية نظيفة.





-السويد وإنجلترا يواصلان التقدم

استطاع المنتخب السويدي أن يعبر لربع نهائي المونديال للمرة الأولى منذ 2002، بعد التغلب على نظيره السويسري بهدف نظيف.



وسيواجه المنتخب السويدي، نظيره الإنجليزي الذي عبر لربع النهائي عقب فوزه على كولومبيا بركلات الترجيح.



وهذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها إنجلترا، بركلات الترجيح في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.