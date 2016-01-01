وزير النقل يتابع إجراءات تسهيل حركة الركاب بمحطة المرج القديمة

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل جولة تفقدية مساء أمس بمحطة المرج القديمة ورصيف المرج المؤقت للاطمئنان على تقديم كافة التسهيلات للركاب ،بعد غلق المرج الجديدة لمدة 5 أشهر للانتهاء من ازدواج المسافة بين المرج الجديدة والقديمة والانتهاء من أعمال تطوير المرج الجديدة .





تفقد الوزير الرصيف المؤقت المخصص لخروج الركاب وأرصفة المرج القديمة المخصصة لدخول الركاب وتابع الإجراءات التي قامت بها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والتجهيزات التي تشمل كاميرات مراقبة لمتابعة تشغيل المحطات وطفايات حرائق وإجراءات الحماية المدنية وتركيب أبواب لذوى الاحتياجات الخاصة بجوار البوابات برصيف المرج المؤقت وكذلك أجهزة اكس راى والبوابات الالكترونية للدخول والخروج.





كما عرفات عمل اللجان التي شكلتها شركة المترو (٨ لجان) والخاصة بالتواجد المستمر بمحطة المرج القديمة ورصيف المرج المؤقتة , لتسهيل حركة الركاب أثناء فترة غلق محطة المرج الجديدة لمدة ٥ أشهر.





والتقى وزير النقل، بعدد من الركاب ودار حوار حول غلق محطة المرج الجديدة بسبب أعمال تنفيذ المسافة المزدوجة بين محطتي مترو المرج القديمة والجديد، بتكلفة تبلغ 19.3 مليون يورو، و96 مليون جنيه مصري، وذلك ضمن خطة تحديث الخط الأول وأشار الوزير

إلى أن هذا الازدواج سيساهم فى القضاء على تكدس الركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتى المرج والمرج الجديدة والتي تعاني من كثافة الركاب حيث تبلغ طول هذه المسافة 1.3 كم وسوف سيتم بعد الازدواج تخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق حاليا في هذه المسافة إلى 3.5 دقيقة.





وأضاف ان الازدواج سوف يساهم في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة وامتصاص الكثافة العالية للركاب، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الازدواج نهاية 2018.





ووجه الوزير، باستمرار التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتواجد افراد المرور بمنطقة المرج لمنع ازدحام السيارات أمام المحطات وتنظيم وتسهيل الحركة المرورية , واستمرار التنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير مينى باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المرج القديمة ومن محطة المرج المؤقتة إلى المرج القديمة والجديدة ، واستمرار اذاعة رسائل مسجلة لإذاعتها بمحطة المرج الجديدة للتنويه على جمهور الركاب لتوضيح كلا من تاريخ وأسباب غلق المحطة، وذلك حرصا من الشركة على التواصل مع جمهور الركاب.



