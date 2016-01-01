يوفنتوس يجهز عرضاً ضخماً لضم كريستيانو رونالدو

يجهز نادي يوفنتوس الإيطالي عرضًا ماليًا بقيمة 120 مليون يورو لضم المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني.





وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بطل الكالتشيو يسعى لضم رونالدو، الذي سيكمل في فبراير المقبل عامه الـ34، بعقد يمتد حتى 2022 وبراتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو، أي بزيارة خمسة ملايين عما يتقاضاه حاليًا مع الريال.





وأضافت أن كريستيانو سعيد بالعرض الذي قدمه نادي "السيدة العجوز"، بعدما حقق كل الألقاب الممكنة مع النادي "الملكي"، وهو يسعى للفوز بلقبه السادس لـ"التشامبيونز ليغ" مع ناد ثالث في أوروبا، بعدما توج به مع مانشستر يونايتد مرة والريال أربع مرات.





وكان "الدون" أعرب عن رغبته في ترك القلعة البيضاء في مايو الماضي، رغم أن الشرط الجزائي في عقده يصل إلى مليار يورو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد لم يجبر أي لاعب من قبل أبدى رغبته في الرحيل، على البقاء، وكان آخر حالتين هما خاميس رودريغيز وألفارو موراتا اللذين قام "الملكي" ببيعهما في صيف 2017.



