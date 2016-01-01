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محافظات

صحة البحيرة تتسلم 325 جرعة مصل ضد لدغ الثعبان

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:22 ص
الدكتور علاء الدين
الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات بعد ان انتشرت حالات" لدغ الثعابين" بقريتى "منية السعيد والعطف" بمركز المحمودية.  

وأكد الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على توفير كافة الأمصال الخاصة بلدغ الثعابين فى جميع المستشفيات الحكومية والبالغ عددها 21 مستشفى عاما ومركزيا بدائرة المحافظة مشيرا إلى استلام 325 جرعة جديدة من  الأمصال الخاصة بالثعابين لتوزيعها على المستشفيات الحكومية.

وكانت قرية منية السعيد بمركز المحمودية قد شهدت وفاة شاب وإصابة 3 آخرين وربة منزل "بلدغة الثعبان" وتم تحويل 3 منهم لمركز السموم بالإسكندرية وكفر الدوار.

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صحة البحيرة تتسلم 325 جرعة مصل ضد لدغ الثعبان

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