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فن

باسكال مشعلاني تعلن اقتراب طرح كليبها الجديد بخاف أعشقك

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:00 ص
باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني
سعيد فراج
أعلنت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، عن اقتراب موعد طرح أغنيتها الجديدة "بخاف اعشقك"، والتي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد.

وقالت "مشعلاني" في فيديو شاركته عبر "إنستجرام"، إنه بعد ذلك بأيام قليلة سيتم طرح الكليب الذي انتهت من تصويره في شهر يونيو الماضي.

الأغنية من كلمات: مارون روحانا، وألحان وتوزيع: زوجها ملحم أبو شديد، وإخراج اللبناني فادي حداد، وتعتبر الأغنية أول تعاون يجمع باسكال مع شركة "لايف ستايلز ستديوز"، وينتظر طرحه قريبًا بالتزامن مع عيد الفطر.

يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني كان طرحها ألبوم "حبي مش حكي" أواخر العام الماضي، والذي يحتوي على 9 أغنيات تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحّنين والموزعين، منهم نادر عبد الله ملحم بو شديد، ووائل الأشقر، ومنير بو عساف، وإيهاب عبدو، وعادل رفول، وحسين خليفة، ومحمد راجح، ومحمد عبية.

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