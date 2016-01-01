ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسئول أمريكي: ترامب يفكر في غزو فنزويلا

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشف مسئول أمريكي عن أن الرئيس، دونالد ترامب، اقترح على كبار مستشاريه خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض، أغسطس الماضي، أن تقوم الولايات المتحدة بغزو فنزويلا عسكريا.

ونقلت صحيفة "ميركري نيوز" عن مسئول أمريكي قوله، إن ترامب اقترح هذا الأمر معللاّ ذلك بأن فنزويلا تشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن القومي الأمريكي والإقليمي، حيث قال موجهًا حديثًا لوزير الخارجية السابق، ريكس تيلرسون، ومستشاره للأمن القومي، هربرت ماكمستر: "لماذا لا نقوم بغزو فنزويلا بكل بساطة".

وأوضح المسئول، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن تيلرسون وماكمستر شعروا بالدهشة من اقتراح ترامب، وأكدوا له أن العمل العسكري قد يأتي بنتائج عسكية، وأن هناك مخاطرة بفقدان دعم حكومات دول أمريكا اللاتنية للولايات المتحدة، في مسألة العقوبات المفروضة على فنزويلا ورئيسها، نيكولاس مادورو.

إلا أن ترامب دافع عن موقفه بشكل أثار دهشة جميع الحاضرين في الاجتماع، رغم أنه لم يعرب عن أي نوايا بإصدار أوامر بالغزو العسكري لفنزويلا، ومع ذلك فقد أشار بشكل ضمني إلى إمكانية إرسال سفن عسكرية أمريكية هناك.

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة على القاهرة اليوم

شكوك حول مشاركة كافاني مع منتخب أوروجواي أمام فرنسا بعد إصابته

حكم قراءة القرآن للمرأة دون حجاب

إلغاء انتداب معلمي الإنجليزية للإدارات التعليمية بكفر الشيخ

شاكيرا تعلق على هزيمة منتخب بلادها أمام إنجلترا في كأس العالم

أحمد فلوكس يكشف حقيقة اعتزاله الفن

الإندبندنت: حكم إنجلترا وكولومبيا فقد السيطرة على المباراة

الحكم فى طعن أبو تريكة و1537 متهماً على إدراجهم بقوائم الإرهاب.. اليوم

9نائب يوضح تحديات الحكومة للارتفاع بمعدل النمو

باشات في رسالة للرئيس: محمد صلاح مشروع قومي

الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة لطيف على السواحل الشمالية

على عكس سابقه.. أشرف صبحي يرفض الدعم المادي للأندية.. ورياضة البرلمان: قانون الرياضة أتاح الاستثمار لاعتمادها على مواردها.. والخزينة لا تحتمل الدعم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرزق يحب الخفية.. عم محمد 54 سنة منعوا الصيد بجنوب سيناء فاشتهر بصنع الأنتيكات.. صور

طابع مختلف يسيطر على عرض أزياء رالف آند روسو للخريف.. صور

شاهد.. مجموعة أزياء شانيل Chanel المستوحاة من الهندسة المعمارية لباريس

شوط أول سلبي بين إنجلترا وكولومبيا.. صور

شيرين عبد الوهاب تبهر متابعيها بالملابس الرياضية.. صور

فيديو

مرور الجيزة: إغلاق جزئي لشارع وادي النيل لمدة 3 سنوات.. فيديو
شاهد .. تمارين لرفع مستوى اللياقة البدنية
الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة لطيف على السواحل الشمالية
المرور: انقلاب سيارة نقل في منزل كوبري قليوب .. فيديو
دور الـ16 بكأس العالم.. ميسي ورونالدو يودعان المونديال.. وروسيا تطرد إسبانيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟