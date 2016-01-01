مسئول أمريكي: ترامب يفكر في غزو فنزويلا

كشف مسئول أمريكي عن أن الرئيس، دونالد ترامب، اقترح على كبار مستشاريه خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض، أغسطس الماضي، أن تقوم الولايات المتحدة بغزو فنزويلا عسكريا.



ونقلت صحيفة "ميركري نيوز" عن مسئول أمريكي قوله، إن ترامب اقترح هذا الأمر معللاّ ذلك بأن فنزويلا تشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن القومي الأمريكي والإقليمي، حيث قال موجهًا حديثًا لوزير الخارجية السابق، ريكس تيلرسون، ومستشاره للأمن القومي، هربرت ماكمستر: "لماذا لا نقوم بغزو فنزويلا بكل بساطة".



وأوضح المسئول، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن تيلرسون وماكمستر شعروا بالدهشة من اقتراح ترامب، وأكدوا له أن العمل العسكري قد يأتي بنتائج عسكية، وأن هناك مخاطرة بفقدان دعم حكومات دول أمريكا اللاتنية للولايات المتحدة، في مسألة العقوبات المفروضة على فنزويلا ورئيسها، نيكولاس مادورو.



إلا أن ترامب دافع عن موقفه بشكل أثار دهشة جميع الحاضرين في الاجتماع، رغم أنه لم يعرب عن أي نوايا بإصدار أوامر بالغزو العسكري لفنزويلا، ومع ذلك فقد أشار بشكل ضمني إلى إمكانية إرسال سفن عسكرية أمريكية هناك.



