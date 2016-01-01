مصرع 7 أشخاص بسب الأمطار في الصين

لقى ما لايقل عن 7 أشخاص حتفهم وأصيب 7 آخرون بسبب الأمطار الغزيرة التى هطلت على عدة أقاليم غربى الصين، ما تسبب فى خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بنحو 29 مليون دولار.



وقال مركز مكافحة الفيضانات بإقليم "سيشوان" جنوب غربى الصين - فى بيان له اليوم الأربعاء - إن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الأحد، تسببت فى فيضانات وانهيارات أرضية، وألحقت أضرارا بالمحاصيل والطرق والجسور والمبانى المدرسية، مع تضرر أكثر من 115 ألف شخص، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة فى الإقليم 159 مليون يوان (24 مليون دولار).



وأوضح مركز مكافحة الفيضانات فى إقليم "شنشي" شمال غربى الصين أن نحو 16 ألف شخص تضرروا من الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ عدة أيام، فضلا عن تضرر حوإلى 1200 هكتار من المحاصيل و460 منزلا، بإجمإلى خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بنحو 35 مليون يوان (5.3 مليون دولار).