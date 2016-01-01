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كأس العالم

بالأرقام.. هاري كين يتفوق على تاريخ مصر في كأس العالم

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:34 ص
صدى البلد
نور عادل
انتهت بالأمس فعاليات منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة كأس العالم 2018 والتي تقام في روسيا وتستمر حتى يوم 15 من الشهر الجاري.

وشهدت منافسات المونديال الروسي تصدر مهاجم منتخب انجلترا قائمة هدافي كأس العالم برصيد 6 أهداف وذلك في ثلاث مباريات فقط.

ويعد هاري كين متفوقًا تاريخيًا على دول كثير في كأس العالم حيث هناك 29 منتخبا لم يسجلوا في كأس العالم سوى 5 أهداف أو أقل.

وتفوق هاري كين على تاريخ مشاركات منتخب مصر في كأس العالم حيث سجل هاري كين 6 أهداف في 3 مباريات بينما سجلت مصر 5 أهداف في ثلاث مشاركات كأس العالم.

يجدر الإشارة إلى أن مصر سجلت هدفين في كأس العالم 1934 عن طريق عبدالرحمن فوزي،نجم المصري السابق،وسجلت هدفا في كأس العالم 1990 عن طريق مجدي عبدالغني،وسجلت هدفين في مونديال روسيا 2018 عن طريق محمد صلاح.

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