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كأس العالم

خالد بيومي يواصل هجومه على لاعبي منتخب مصر

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:41 ص
صدى البلد
نور عادل
واصل المحلل الرياضي خالد بيومي هجومه على لاعبي منتخب مصر، وذلك بعدما خرجوا بشكل غير لائق من منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "دخلنا في دوامة الدوري والاهلي والزمالك ونسينا اللي جابوا السكتة القلبية لجماهير مصر في روسيا". 

ويجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر الأول لكرة القدم ودع منافسات كأس العالم من دور مجموعات متلقيًا ثلاث هزائم أمام اوروجواي بهدف نظيف، وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.

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