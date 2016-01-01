المرور: انقلاب سيارة نقل في منزل كوبري قليوب .. فيديو

قال الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن هناك كثافات مرورية في منزل كوبري قليوب على طريق بنها بسبب انقلاب سيارة نقل على الطريق ولم ينتج عن الحادث حالات إصابة.



وأضاف الشربيني، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» هناك كثافات مرورية في منطقة السلام باتجاه المرج والمرج الجديدة.



وأشار الشربيني إلى أن سيارة نقل محملة ببكر الورق العملاق سقط منها بعض البكر على الطريق، وتم رفع الحمولة بالكامل عن طريق القوس الغربي القادم من المريوطية.

