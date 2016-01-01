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إلغاء انتداب معلمي الإنجليزية للإدارات التعليمية بكفر الشيخ

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:44 ص
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
محمود زيدان
أصدرت نجوى حماد موجه عام اللغة الإنجليزية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تعليماتها إلى الموجهين الأوائل والمختصين في الإدارات لتفعيل القرار 202 الخاص بالنقل والانتداب.

وشددت "حماد"، على إلغاء جميع انتدابات معلمي اللغة الانجليزية الذين أتموا مدة عامين انتدابًا داخل إداراتهم، مشيرة إلى أن التعامل بين الإدارات يكون من اختصاص التوجيه العام.

كما شددت موجه عام اللغة الانجليزية على سرعة عمل اللازم لإصدار نشرات النقل والانتداب في نهاية أغسطس المقبل، تنفيذًا لتوجيهات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ.

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إلغاء انتداب معلمي الإنجليزية للإدارات التعليمية بكفر الشيخ

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