الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة لطيف على السواحل الشمالية

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد ارتفاع درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة فقط، لكن يتزامن معه ارتفاع في معدلات الرطوبة مما يزيد الشعور بالحر.



وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الطقس حار على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية.



ونصح عبد العال، المصطافين بعدم التعرض للشمس المباشرة خاصة في فترة الظهيرة نظرا لارتفاع حدة الشمس في تلك الفترة، والجلوس في أماكن الظل لتجنب ضربات الشمس.

