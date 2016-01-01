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كأس العالم

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ8 بكأس العالم

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:47 ص
صدى البلد
نور عادل
انتهت بالأمس فعاليات منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة كأس العالم 2018 والتي تقام في روسيا وتستمر حتى يوم 15 من الشهر الجاري.

وفيما يلي نقدم مواعيد مباريات دور الـ8 بكأس العالم حيث تبدأ مباريات الدور يوم الجمعة القادم 6 يوليو بمواجهتي :
فرنسا وأورجواي في الساعة الرابعة بتوقيت مصر، والبرازيل وبلجيكا في الساعة الثامنة بتوقيت مصر.

وتأتي مباريات يوم السبت القادم 7 يوليو بمواجهتي :
إنجلترا والسويد في الساعة الرابعة بتوقيت مصر، وكرواتيا وروسيا في الساعة الثامنة بتوقيت مصر.
تعرف على مواعيد مباريات دور الـ8 بكأس العالم

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