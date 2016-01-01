مؤلفة هاري بوتر تقصف جبهة ترامب بسبب خطأ لغوي

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، بسبب تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دافع فيها عن طريقة كتابته المثيرة للجدل، إلا أنه تسبب في سخرية مؤلفة روايات هاري بوتر الشهيرة، جيه كي رولينج، حينما تضمنت التغريدة أخطاءً لغوية فادحة.



وقال ترامب في التغريدة، التي نشرها على حسابه الرسمي أمس: "بعدما نشرت كتبًا حققت أرباحًا هائلة وبعدما استحققت الإشادة بسبب طريقة كتابتي، يجب على وسائل الإعلام المزيفة أن تحقق في تغريداتي بحثًا عن أخطاءٍ لغوية".



لكن ترامب كتب أخطأ في التهجئة الإنجليزية لكلمة تحقق، حيث كتبها "pour"، ومن المفترض أن تكون تهجئتها الصحيح هو "pore"، وهو ما جعل رولينج تنشر تغريدة ترد عليه فيها بأن كتبت له الطريقة الصحيحة لكتابة الكلمة.



وهو ما جعل ترامب يلاحظ الأمر سريعًا، ويحذف التغريدة، ويكتبها بشكل صحيح هذه المرة، الأمر الذي أثار موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية.



