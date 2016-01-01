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شاهد .. تمارين لرفع مستوى اللياقة البدنية

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:52 ص
تمارين الصباح
تمارين الصباح
إسلام الطوانسي
قدم الكابتن حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية، مجموعة من النصائح الرياضية للمبتدئين في ممارسة التمارين الرياضية، خاصة تمارين لرفع مستويات اللياقة البدنية.

وقال، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، إن مستوى اللياقة البدنية يتم قياسه بحجم المجهود الذي يبذله القلب للقيام بعمل معين مثل صعود الدرج، وكلما ارتفع مجهود القلب كلما دل ذلك على انخفاض اللياقة البدنية.

وعرض حسام، بعض التمارين الرياضية التي تعمل على رفع مستويات اللياقة البدنية، والتي يمكن ممارستها في المنزل قبل النزول للعمل.

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