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تعرف على حالة الطقس اليوم .. فيديو

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:02 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء مجدي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.

وأضاف البيان الصادر عن الهيئة أنه ستقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعرض برنامج "صباح أون"المذاع عبر فضائية "أون لايف"،صباح اليوم الأربعاء،درجات الحرارة المتوقعة على جميع ىأنحاء القاهرة والمحافظات .

وجاءت درجات الحرارة كما يلى :القاهرة العظمى 39 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 \24، ومطروح العظمى 31 والصغرى 22 درجة وبورسعيد 30\25 والمنيا 39\24 وشرم الشيخ 40\28 وأسوان 43\29 والأقصر 41\27 وحلايب وشلاتين 38\30.

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