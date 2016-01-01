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زلزالان بقوة 4.2 و 3.2 درجة يضربان شمال الأردن

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:52 ص
صدى البلد
أ ش أ
ضرب زلزالان، فجر اليوم الأربعاء، شمالى الأردن على بعد 50 كيلومترا شمال غرب مدينة اربد، كان مركزهما منطقة بحيرة طبريا بقوة 4.2 درجة و 3.2 درجة على مقياس ريختر.

وقال مدير مرصد الزلازل الأردنى الدكتور محمود القريوتى، أن الزلزال الأول وقع عند الساعة 4.50 صباحا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات، اعقبه بثمانى دقائق وفى نفس المكان زلزال آخر بقوة 3.2 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضاف القريوتى فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن الزلزال الأول كان ملموسا من قبل سكان شمال المملكة خاصة مدينة اربد وما حولها.

وكان مرصد الزلازل الأردني، قد سجل يوم 31 أكتوبر عام 2016 هزتين أرضيتين بقوة 4.2 درجة و3 درجات على مقياس ريختر على مسافة 115 كيلومترا وعمق 9 كيلومترات جنوب مدينة العقبة على البحر الاحمر. كما رصد فى منطقة وادى عربة مطلع فبراير من نفس العام زلزالا بقوة 4 درجات فيما وقع زلزال اخر بقوة 4.5 درجة جنوب مدنية العقبة فى شهر تموز عام 2015.

يذكر أن مدينة العقبة كانت قد تعرضت لزلزال قوى فى 22 نوفمبر 1995 وبلغت قوته 7.3درجة على مقياس ريختر.

وتشهد مناطق مختلفة من المملكة خاصة مناطق الجنوب نشاطا زلزاليا لوقوعها فى حفرة الانهدام على الشق السورى الأفريقى ما جعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الالواح فى باطن الأرض.

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