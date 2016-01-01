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كأس العالم

شكوك حول مشاركة كافاني مع منتخب أوروجواي أمام فرنسا بعد إصابته

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 08:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
ارتفعت احتمالات غياب المهاجم الأوروجوائي إدينسون كافاني عن مواجهة منتخب بلاده المهمة أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال روسيا الجمعة المقبل، إثر تعرضه لإصابة في عضلة السمانة بالساق اليمنى.

ونقلت إذاعة (آر إم سي) الفرنسية عن مصادر في نادي باريس سان جيرمان الذي يلعب كافاني في صفوفه، أن إصابة اللاعب تحتاج لعدة أيام من الراحة ما يعني صعوبة ظهوره على أرضية ملعب نيجني الجمعة المقبل أمام (البلوز).

وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن الاتحاد الأوروجوائي كان قد أصدر بيانا كشف فيه أن كافاني تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة البرتغال في ثمن النهائي، لكنه لم يستبعد مشاركته في لقاء المنتخب الفرنسي بدور ربع النهائي من المونديال الروسي.

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