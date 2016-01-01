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كأس العالم

هاري كين:الفوز على كولومبيا يعطينا حافزا لتحقيق المزيد

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:03 ص
صدى البلد
نور عادل
أكد هاري كين، مهاجم وقائد منتخب إنجلترا، أن فريقه أظهر تماسكا كبيرا خلال الفوز على منتخب كولومبيا في دور الـ16 لبطولة كأس العالم بروسيا.

وكان كين سجل هدفًا في تعادل إنجلترا مع كولومبيا 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، قبل فوز منتخب "الأسود الثلاثة" بركلات الترجيح 4-3 وتأهله للدور ربع النهائي لمواجهة السويد.

وقال كين عقب اللقاء: "لم نكن محظوظين عندما تلقينا هدفًا في الدقيقة الأخيرة، لكن أظهرنا تماسكًا كبيرًا كفريق واحد ولقد كانت ليلة كبيرة للجميع وأنا فخور جدًا".

وأضاف: "هذا الفوز والتأهل يعطينا حافزًا أكبر لنقدم المزيد ونعود بأفضل نتيجة ترضي جمهورنا ونحن أكثر إيمانًا الآن".

وأتم: "نفكر في المنافسة خطوة بخطوة وتركيزنا الآن على المباراة القادمة ولم نفز بأي شيء بعد ".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره السويدي في الدور ربع النهائي السبت المقبل على ملعب "سامارا أرينا".

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