ندى بسيونى لـ صدى البلد: أستعد لتجسيد امرأة شعبية من بحرى

وقالت "بسيوني"، خلال ندوة "صدى البلد"، إنها تستعد لتجسيد دور امرأة شعبية من بحرى بإسكندرية.





وأكدت أنها غير متخوفة من تقديم دور السيدة الشعبية لأنها فنانة وتستطيع أن تقدم أى دور يعرض عليها.

أكدت الفنانة ندى بسيونى، أنها تستعد للعودة للسينما من جديد.وأضافت أنها ستبدأ التصوير خلال الأيام القادمة وسيتم التصوير فى منطقة بحرى بالإسكندرية، وستمكث هناك لمدة شهور لأن أحداث الفيلم تدور هناك بالكامل.من المعروف أن ندى بسيونى نافست بمسلسل "مليكة" فى شهر رمضان الماضى أمام الفنانة دينا الشربينى ومصطفى فهمى.https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/2252895454725559/