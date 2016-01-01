ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ندى بسيونى لـ صدى البلد: أستعد لتجسيد امرأة شعبية من بحرى

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:51 م
صدى البلد
سمر سعد
أكدت الفنانة ندى بسيونى، أنها تستعد للعودة للسينما من جديد.

وقالت "بسيوني"، خلال ندوة "صدى البلد"، إنها تستعد لتجسيد دور امرأة شعبية من بحرى بإسكندرية.

وأكدت أنها غير متخوفة من تقديم دور السيدة الشعبية لأنها فنانة وتستطيع أن تقدم أى دور يعرض عليها.

وأضافت أنها ستبدأ التصوير خلال الأيام القادمة وسيتم التصوير فى منطقة بحرى بالإسكندرية، وستمكث هناك لمدة شهور لأن أحداث الفيلم تدور هناك بالكامل.

من المعروف أن ندى بسيونى نافست بمسلسل "مليكة" فى شهر رمضان الماضى أمام الفنانة دينا الشربينى ومصطفى فهمى.

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/2252895454725559/

موضوعات متعلقة

لقاء سويدان في ندوة "صدى البلد": أنا ضيفة شرف في "فوبيا".. فيديو وصور

فانكي ودقدق يكشفان عن سبب تسمية المهرجان بـ«لاء لاء».. فيديو

شاهد.. فريق الصواريخ يغني مهرجان «لاء لاء» لايف

رامز أمير يبتكر طريقة لمعايدة جمهوره بـ"رمضان"

ندى بسيوني تكشف عن أصعب مشاهدها فى مليكة.. فيديو

ندى بسيونى: شخصية فريدة فى مليكة ليست من أصعب أدوارى.. فيديو

ترشيحاتنا

ابتلعت حبة القمح القاتلة.. ربة منزل تنتحر بعد سفر زوجها لإيطاليا

ضبط مدير فرع شركة اتصالات استولى على ٦٧ ألف جنيه من العهدة

حارس إنجلترا يكشف أسرار تصديه لركلات كولومبيا والتأهل إلى دور الـ8

النقض تلغى إدراج أبو تريكة وآخرين بقوائم الإرهابيين

الثعابين تهاجم قرية جديدة بالبحيرة.. الصحة تتسلح بـ 325 جرعة مصل بعد فشل حيلة البيض.. وحصيلة الضحايا حتى الآن وفاة شاب و4 حالات إصابة

فينجر يرشح 3 منتخبات للفوز بلقب كأس العالم

برشلونة يصرف النظر عن نجم يوفنتوس

كشف أثري جديد في تل غزالة بالدقهلية.. صور

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ8 بكأس العالم

القبض على دجال شرم الشيخ مارس الرذيلة مع إحدى ضحاياه 12 مرة

فيديو جراف ..تعرف على نسب خصم الضريبة على مرتبك بداية من الشهر الحالى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف أثري جديد في تل غزالة بالدقهلية.. صور

عروض أليكس مابيل بتصاميم مستوحاة من شكل الورد

طابع مختلف يسيطر على عرض أزياء جورجيو أرماني للخريف.. صور

الرزق يحب الخفية.. عم محمد 54 سنة منعوا الصيد بجنوب سيناء فاشتهر بصنع الأنتيكات.. صور

طابع مختلف يسيطر على عرض أزياء رالف آند روسو للخريف.. صور

فيديو

شاهد.. طريقة تحضير توابل البطاطس المحمرة
شاهد.. طريقة عمل أشكال ناجتس الدجاج المختلفة
اسعدي أطفالك بتحضير فشار بشراب الكراميل
شكري لنظيره الألماني: لا حلول عسكرية لأزمات الشرق الأوسط.. فيديو
الصفدي: المبادرة الأمريكية مجهولة والوضع في فلسطين ينذر بعنف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟