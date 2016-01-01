أحذية الـ Wedge تتصدر موضة صيف 2018

يسيطر حذاء الويدج على موضة صيف ٢٠١٨، فهو يعد من الأحذية التى تشعرك بالراحة عند ارتدائها، لذلك فهو من القطع العملية التى يجب اقتناؤها والاعتماد عليها فى فصل الشتاء.



ويتميز الـWedge بتنوع تصميماته وألوانه وخاماته أيضا، ما يتناسب مع جميع الأذواق، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاعتماد عليه فى الكثير من الخروجات والمناسبات المختلفة، فهو يمنحك إطلالة أنيقة وراقية.



نعرض لكم أحدث تصميمات الـ Wedge shoes في الصور التالية.