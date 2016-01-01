الكرملين: سنعلن عن مكان عقد القمة بين بوتين وترامب في الوقت المناسب

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية ( الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن يكون قد جرى بحث عقد قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في 16 يوليو الجاري في مدينة "فانتا" الفنلندية ، مشيرا إلى أن المدينة التي سيلتقي فيها الرئيسان سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وردا على سؤال حول مكان عقد القمة، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء : "لم يفكر أحد بمدينة فانتا الفنلندية لعقد القمة بين بوتين وترامب".
وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية:" سنعلن عن مكان عقد هذه القمة في الوقت المناسب"، موضحا أنه ليست هناك حاجة للحديث عن أي تغيير في المكان لأنه لم يكن مخططًا لعقد القمة في مدينة "فانتا".
وردا على سؤال حول مكان عقد القمة، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء : "لم يفكر أحد بمدينة فانتا الفنلندية لعقد القمة بين بوتين وترامب".
وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية:" سنعلن عن مكان عقد هذه القمة في الوقت المناسب"، موضحا أنه ليست هناك حاجة للحديث عن أي تغيير في المكان لأنه لم يكن مخططًا لعقد القمة في مدينة "فانتا".