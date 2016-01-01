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أخبار العالم

الكرملين: سنعلن عن مكان عقد القمة بين بوتين وترامب في الوقت المناسب

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:15 م
صدى البلد
أ ش أ
نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية ( الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن يكون قد جرى بحث عقد قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في 16 يوليو الجاري في مدينة "فانتا" الفنلندية ، مشيرا إلى أن المدينة التي سيلتقي فيها الرئيسان سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وردا على سؤال حول مكان عقد القمة، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء : "لم يفكر أحد بمدينة فانتا الفنلندية لعقد القمة بين بوتين وترامب".
وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية:" سنعلن عن مكان عقد هذه القمة في الوقت المناسب"، موضحا أنه ليست هناك حاجة للحديث عن أي تغيير في المكان لأنه لم يكن مخططًا لعقد القمة في مدينة "فانتا".

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