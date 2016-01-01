الكرملين: سنعلن عن مكان عقد القمة بين بوتين وترامب في الوقت المناسب

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية ( الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن يكون قد جرى بحث عقد قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في 16 يوليو الجاري في مدينة "فانتا" الفنلندية ، مشيرا إلى أن المدينة التي سيلتقي فيها الرئيسان سيتم الإعلان عنها لاحقا.



وردا على سؤال حول مكان عقد القمة، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء : "لم يفكر أحد بمدينة فانتا الفنلندية لعقد القمة بين بوتين وترامب".

وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية:" سنعلن عن مكان عقد هذه القمة في الوقت المناسب"، موضحا أنه ليست هناك حاجة للحديث عن أي تغيير في المكان لأنه لم يكن مخططًا لعقد القمة في مدينة "فانتا".