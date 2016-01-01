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اقتصاد

مدحت مدني: دعم غير مسبوق لتطوير الجهاز الإداري للدولة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:13 م
آية الجارحي
أكد المهندس مدحت مدني عضو لجنة الإصلاح الإداري بوزارة التخطيط ، وجود دعم غير مسبوق لتطوير الجهاز الاداري للدولة، لافتا إلى أهمية استغلال هذه الفرصة لتطوير الجهاز الاداري .

وأوضح مدني، في كلمته خلال مؤتمر مصر للتميز الحكومي، إن جميع المؤشرات الحديثة لعمل المؤسسات تؤكد على أهمية إعلاء القيم الإنسانية في تعاملها مع الموظفين والعملاء، فضلا عن أهمية وجود ارتباط العاملين بمؤسساتهم وجدانيا وفكريا لتحقيق نتائج إيجابية.

وعن تجارب الدول الأخري في الإصلاح الإداري قال مدحت مدني، إن مصر اطلعت على كل برامج الإصلاح في العالم لكنها لم تتبن أي تجربة منها وإنما صنعت تجربتها الخاصة، مشيرا إلى أن مصر أخذت الأكثر ملاءمة وليس الأفضل ممارسة اَي ما يتناسب مع ثقافة العمل بما يساهم فى احداث المتغيرات المطلوبة بشكل جيد . 

 ولفت إلى أهمية الارتقاء بالقيمة الإنسانية للموظفين، وقال إنه "كلما تحقق التوازن الحياتي مع المهني زاد التفاعل في بناء المؤسسات.. فالإنسان هو الحل".

وأضاف مدني أن المؤسسات والشركات في مصر وضعت الإنسان وبناء قدراته وتطويره في بؤرة الاهتمام، مؤكداً أن مصر تعمل على تطبيق التجارب الناجحة التي ترى فيها آثارا إيجابية وواضحة، وتكون ملائمة لطبيعة العمل في مصر، والحكومة المصرية تعمل حاليا على بناء قدرات الموظفين وتدعم الكفاءات، لينعكس ذلك على أداء المؤسسات وتميزها. 

وعن تعاون القطاعين العام والخاص أكد مدني أن هناك تعاونًا بشكل كبير بينهما، وأن هناك دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية لأهمية تطبيق معايير التميز وتطوير الجانب الإنساني في بيئة العمل وتطبيق معايير التميز والجودة. 

وتطرق مدني إلى دراسة أجريت عام 2017 كشفت أن توجهات رأس المال في الشرق الأوسط ستكون لمؤسسات المستقبل واقتصاديات المستقبل، وهذا يكشف أن هناك بعض الوظائف ستختفي مستقبلا ويحل محلها مفاهيم جديدة على يد الأجيال القادمة.

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