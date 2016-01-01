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محافظات

طفلان شقيقان يحفظان نصف القرآن الكريم ويتمنيان مهنة خطيب مسجد..فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:26 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
نجح الطالبان الشقيقان محمد واحمد وليد محمد معوض، بالمعهد الدينى الأزهرى الابتدائى بدار الرماد التابع للمنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم، من حفظ نصف القرآن الكريم منذ الصغر واصرا على الالتحاق بالتعليم الازهرى بتشجيع من والديهما.

وحبا فى التعليم الأزهرى قام والدهمما بشراء أفطان وعمه يقوما بأرتدائهما عند ذهابهما للمعهد الدينى وحضور كافة الأمسيات والندوات الدينية .

ويقول محمد 11 سنة :" الحمد لله لحفظى (15 ) جزء من القرأن الكريم والحاديث النبوية الشريفة ، حيث اننى أعشق التعليم الأزهرى منذ طفولتى واواظب انا وشقيى الصغر احمد على الصلاة فى اوقاتها والحرص على الذهاب إلى المسجد لحضور الدروس الدينية وامنيتى ان اكون امام وخطيب مسجد باذن الله عقب التحاقى بجامعة الأزهر" .

ويضيف شقيقه محمد 10 سنوات :" أحفظ القرأن الكريم مع شقيقى محمد حيث حفظت حتى الان 15 جزء ونحرص على الذهاب للكتاب منذ الصغر لحفظ القرأن الكريم وأوجه نصيحة لجميع أطفال الفيوم بالمواظبة على الذهاب الى الكتاتيب وحفظ القرأن الكريم ".

طفلان شقيقان يحفظان نصف القرآن الكريم ويتمنيان مهنة خطيب مسجد..فيديو
طفلان شقيقان يحفظان نصف القرآن الكريم ويتمنيان مهنة خطيب مسجد..فيديو

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