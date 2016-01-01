بدء فعاليات الحفل الختامي بمعهد المحاماة بأسيوط

بدأت فعاليات الحفل الختامي بمعهد المحاماة بأسيوط "الدفعة الأولى"، والمنعقد بجامعة أسيوط، بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب، ومحمد كركاب، ومحمد فزاع ،عضوي مجلس النقابة العامة، ومحمود درويش نقيب شمال أسيوط وأعضاء مجلسي شمال وجنوب أسيوط ، وعددا من شيوخ ورموز المحاماة بالمحافظة.



وكان سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أدى واجب عزاء مهاب كامل ابادير المحامي بالنقض والإدارية العليا وعميد محامين أسيوط، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، والذى يعد أحد شيوخ ورموز المهنة العظام على مدى تاريخ حافل، ومحام كبير قدم كثيرا للمهنة العظيمة وللزملاء.



وتقدم النقيب العام سامح عاشور، وأعضاء المجلس، بخالص التعزية والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، سائلين الله عز وجل ان يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



شارك واجب العزاء مع نقيب المحامين يحيي التوني أمين الصندوق، محمد كركاب ومحمد فزاع عضوي العامة، والنقيب محمود درويش، وحماده إبراهيم القائم بأعمال نقيب جنوب أسيوط، وعبد الحكيم الديب امين صندوق نقابة جنوب اسيوط، وأعضاء المجلس من إبراهيم عبد الله، محمد الجاحر، وبكر البشير، وذلك مع حضور محمد نجيب عضو مجلس نقابة المنيا.