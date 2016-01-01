ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بدء فعاليات الحفل الختامي بمعهد المحاماة بأسيوط

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:49 م
الحفل الختامي بمعهد
الحفل الختامي بمعهد المحاماة بأسيوط
إيهاب عمر
بدأت فعاليات الحفل الختامي بمعهد المحاماة بأسيوط "الدفعة الأولى"، والمنعقد بجامعة أسيوط، بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب، ومحمد كركاب، ومحمد فزاع ،عضوي مجلس النقابة العامة، ومحمود درويش نقيب شمال أسيوط وأعضاء مجلسي شمال وجنوب أسيوط ، وعددا من شيوخ ورموز المحاماة بالمحافظة.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أدى واجب عزاء مهاب كامل ابادير المحامي بالنقض والإدارية العليا وعميد محامين أسيوط، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، والذى يعد أحد شيوخ ورموز المهنة العظام على مدى تاريخ حافل، ومحام كبير قدم كثيرا للمهنة العظيمة وللزملاء.

وتقدم النقيب العام سامح عاشور، وأعضاء المجلس، بخالص التعزية والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، سائلين الله عز وجل ان يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

شارك واجب العزاء مع نقيب المحامين يحيي التوني أمين الصندوق، محمد كركاب ومحمد فزاع عضوي العامة، والنقيب محمود درويش، وحماده إبراهيم القائم بأعمال نقيب جنوب أسيوط، وعبد الحكيم الديب امين صندوق نقابة جنوب اسيوط، وأعضاء المجلس من إبراهيم عبد الله، محمد الجاحر، وبكر البشير، وذلك مع حضور محمد نجيب عضو مجلس نقابة المنيا.

ترشيحاتنا

النقض تلغى إدراج أبو تريكة وآخرين بقوائم الإرهابيين

مفاجأة : الحضرى لم يعتزل دوليا

مزارع القراميط السامة تعود من جديد لدمياط.. تنسيق مكثف وشن حملات إزالة لخطورتها على صحة الأهالي.. المحافظة: أصحابها يتبعون أساليب خاطئة في تغذية هذه الأسماك.. صور

حارس إنجلترا يكشف أسرار تصديه لركلات كولومبيا والتأهل إلى دور الـ8

مفاجأة جديدة في صفقة انتقال إبراهيم حسن للزمالك

مدارس النيل تفتح باب قبول الطلاب بــ 5 محافظات

الزمالك ينتظر حسم صفقة أيوب الكعبى.. اليوم

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

مطالبات بفرض رقابة دولية على مفاعل ديمونا النووي لهذا السبب

خالد بيومي يواصل هجومه على لاعبي منتخب مصر

الأعلي للإعلام يصدر قرارا بوقف النشر في قضية مستشفي ٥٧٣٥٧

أحمد سعد لياسمين عبد العزيز: كفاية أفلام أطفال وغيري من شكلك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف أثري جديد في تل غزالة بالدقهلية.. صور

عروض أليكس مابيل بتصاميم مستوحاة من شكل الورد

طابع مختلف يسيطر على عرض أزياء جورجيو أرماني للخريف.. صور

الرزق يحب الخفية.. عم محمد 54 سنة منعوا الصيد بجنوب سيناء فاشتهر بصنع الأنتيكات.. صور

طابع مختلف يسيطر على عرض أزياء رالف آند روسو للخريف.. صور

فيديو

شاهد.. طريقة تحضير توابل البطاطس المحمرة
شاهد.. طريقة عمل أشكال ناجتس الدجاج المختلفة
اسعدي أطفالك بتحضير فشار بشراب الكراميل
شكري لنظيره الألماني: لا حلول عسكرية لأزمات الشرق الأوسط.. فيديو
الصفدي: المبادرة الأمريكية مجهولة والوضع في فلسطين ينذر بعنف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟