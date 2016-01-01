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ديني

شاهد.. حكم صيام الست البيض لمريضة تأخذ جلسات تنفس.. أمين الفتوى يرد

الخميس 05/يوليه/2018 - 06:23 ص
عمرو مصطفى
وجهت سيدة سؤالا للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء تقول فيه: " أصوم الست البيض ولكني أحتاج الى جلسة تنفس صناعي في النهار ..فهل هذا يجوز؟ ".

رد امين الفتوى إذا كانت الجلسة عبارة عن بخار ماء ويصل للحلق ثم الى المعدة فهذا مفطر للصائم ، وإذا كان في استطاعتك تأجيل الجلسة الى بعد المغرب فلا بأس وهذا افضل ، وإذا لم تستطيعي فعل ذلك صومي في الأيام التي ليس بها جلسات . وإذا كانت الجلسات ممتدة ، فليس عليك حرج أن تفطري لعذر المرض وستحصلين على ثواب صيام الست البيض .

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta/videos/2195295040500266/

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